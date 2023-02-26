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Ефимия Мартинова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

17.05.1898

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Ульяния Саввина

Отец ребёнка: Кислаков Савва Павлов

Рождение ребёнка
14.11.1875

Сын: Матвей Саввин

Отец ребёнка: Кислаков Савва Павлов

д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.02.1877

Сын: Иван Саввин

Отец ребёнка: Кислаков Савва Павлов

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Мария Саввина

Отец ребёнка: Кислаков Савва Павлов

Рождение ребёнка
27.01.1884

Сын: Игнатий Саввин

Отец ребёнка: Кислаков Савва Павлов

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.12.1885

Дочь: Мелания Саввина

Отец ребёнка: Кислаков Савва Павлов

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кислаков Савва Павлов

Смерть
17.05.1898
Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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