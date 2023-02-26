Ефимия Мартинова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смерти17.05.1898
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Ульяния Саввина
Отец ребёнка: Кислаков Савва Павлов
Рождение ребёнка
14.11.1875
Сын: Матвей Саввин
Отец ребёнка: Кислаков Савва Павлов
д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.02.1877
Сын: Иван Саввин
Отец ребёнка: Кислаков Савва Павлов
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Мария Саввина
Отец ребёнка: Кислаков Савва Павлов
Рождение ребёнка
27.01.1884
Сын: Игнатий Саввин
Отец ребёнка: Кислаков Савва Павлов
Рождение ребёнка
25.12.1885
Дочь: Мелания Саввина
Отец ребёнка: Кислаков Савва Павлов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.05.1898