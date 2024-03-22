Кислаков Савва Павлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКислаков Савва Павлов

Кислаков Савва Павлов

Место рождения

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

11.01.1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1843

Отец: Кислаков Павел Лукьянов

Мать: Кислакова Матрона (Марфа) (Никитина)

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Ульяния Саввина

Мать ребёнка: Ефимия Мартинова

Военная служба
1874
бессрочно-отпускной рядовой
Рождение ребёнка
14.11.1875

Сын: Матвей Саввин

Мать ребёнка: Ефимия Мартинова

д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.02.1877

Сын: Иван Саввин

Мать ребёнка: Ефимия Мартинова

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Мария Саввина

Мать ребёнка: Ефимия Мартинова

Рождение ребёнка
27.01.1884

Сын: Игнатий Саввин

Мать ребёнка: Ефимия Мартинова

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.12.1885

Дочь: Мелания Саввина

Мать ребёнка: Ефимия Мартинова

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефимия Мартинова

Смерть
Неизвестно
Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close