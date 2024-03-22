Кислаков Савва Павлов
Место рождения
Дата рождения11.01.1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1843
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Ульяния Саввина
Мать ребёнка: Ефимия Мартинова
Военная служба
1874
бессрочно-отпускной рядовой
Рождение ребёнка
14.11.1875
Сын: Матвей Саввин
Мать ребёнка: Ефимия Мартинова
д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.02.1877
Сын: Иван Саввин
Мать ребёнка: Ефимия Мартинова
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Мария Саввина
Мать ребёнка: Ефимия Мартинова
Рождение ребёнка
27.01.1884
Сын: Игнатий Саввин
Мать ребёнка: Ефимия Мартинова
Рождение ребёнка
25.12.1885
Дочь: Мелания Саввина
Мать ребёнка: Ефимия Мартинова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефимия Мартинова
Смерть
Неизвестно