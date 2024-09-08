(Кокоулина) Мария Ивановна
Место рожденияСарапул
Дата рождения14.11.1884
Дата смерти03.08.1984
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1884
Рождение ребёнка
13.03.1908
Дочь: (Верещагина) Наталия Ивановна
Отец ребёнка: Верещагин Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1910
Сын: Сергей
Отец ребёнка: Верещагин Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Верещагин Иван Григорьевич
Смерть
03.08.1984