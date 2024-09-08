(Кокоулина) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Кокоулина) Мария Ивановна

(Кокоулина) Мария Ивановна

Место рождения

Сарапул

Дата рождения

14.11.1884

Дата смерти

03.08.1984

Пол

Женский

Добавил:

ГВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1884

Отец: Кокоулин Иван Данилович

Мать: Кокоулина (Кибардина) Лидия Васильевна

Рождение ребёнка
13.03.1908

Дочь: (Верещагина) Наталия Ивановна

Отец ребёнка: Верещагин Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
1910

Сын: Сергей

Отец ребёнка: Верещагин Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Верещагин Иван Григорьевич

Смерть
03.08.1984

Мы используем куки для улучшения работы сайта.