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Верещагин Иван Григорьевич

Место рождения

Сарапул

Дата рождения

18.03.1883

Дата смерти

13.01.1962

Пол

Мужской

Добавил:

ГВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1883

Отец: Григорий Егорович

Мать: Василиса Ивановна

Рождение ребёнка
13.03.1908

Дочь: (Верещагина) Наталия Ивановна

Мать ребёнка: (Кокоулина) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Сергей

Мать ребёнка: (Кокоулина) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: (Кокоулина) Мария Ивановна

Смерть
13.01.1962

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