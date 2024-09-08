Верещагин Иван Григорьевич
Место рожденияСарапул
Дата рождения18.03.1883
Дата смерти13.01.1962
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1883
Отец: Григорий Егорович
Мать: Василиса Ивановна
Рождение ребёнка
13.03.1908
Дочь: (Верещагина) Наталия Ивановна
Мать ребёнка: (Кокоулина) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1910
Сын: Сергей
Мать ребёнка: (Кокоулина) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: (Кокоулина) Мария Ивановна
Смерть
13.01.1962