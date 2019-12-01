Елисеева (Белова) Софья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елисеева (Белова) Софья Алексеевна

Место рождения

Андогский, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

02.03.1938

Дата смерти

01.12.2019

Пол

Женский

Добавил:

ЮЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1938

Отец: Белов Алексей Иванович

Мать: Белова (Жердочкина) Александра Васильевна

Андогский, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елиеев Юрий Васильевич

Рождение ребёнка
25.06.1958

Сын: Елисеев Александр Юрьевич

Отец ребёнка: Елиеев Юрий Васильевич

Андогский, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.10.1959

Дочь: Манина (Елисеева) Валентина Юрьевна

Отец ребёнка: Елиеев Юрий Васильевич

Андогский, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
01.12.2019

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