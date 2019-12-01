Елисеева (Белова) Софья Алексеевна
Место рождения
Дата рождения02.03.1938
Дата смерти01.12.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1938
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.06.1958
Сын: Елисеев Александр Юрьевич
Отец ребёнка: Елиеев Юрий Васильевич
Рождение ребёнка
19.10.1959
Дочь: Манина (Елисеева) Валентина Юрьевна
Отец ребёнка: Елиеев Юрий Васильевич
Смерть
01.12.2019