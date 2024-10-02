Белов Алексей Иванович
Место рожденияЗыково
Дата рожденияОколо 1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900
Отец: Белов Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.03.1938
Дочь: Елисеева (Белова) Софья Алексеевна
Мать ребёнка: Белова (Жердочкина) Александра Васильевна
Андогский, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно