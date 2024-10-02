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Белов Алексей Иванович

Место рождения

Зыково

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: Белов Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белова (Жердочкина) Александра Васильевна

Рождение ребёнка
02.03.1938

Дочь: Елисеева (Белова) Софья Алексеевна

Мать ребёнка: Белова (Жердочкина) Александра Васильевна

Андогский, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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