Фахриниса Гайнулина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Гайникамал Мухаметгареева
Отец ребёнка: Арысланов Мухаметгарей Гайнулин
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Гайниямал Мухаметгареева
Отец ребёнка: Арысланов Мухаметгарей Гайнулин
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Арысланов Мухаметгарей Гайнулин
Рождение ребёнка
1850
Сын: Мухаметшакир Мухаметгареев
Отец ребёнка: Арысланов Мухаметгарей Гайнулин
Рождение ребёнка
1853
Сын: Мухаметсабир Мухаметгареев
Отец ребёнка: Арысланов Мухаметгарей Гайнулин
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Хабибъямал Мухаметгареева
Отец ребёнка: Арысланов Мухаметгарей Гайнулин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858