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Фахриниса Гайнулина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

ЭВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Гайникамал Мухаметгареева

Отец ребёнка: Арысланов Мухаметгарей Гайнулин

Муслюмово, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Гайниямал Мухаметгареева

Отец ребёнка: Арысланов Мухаметгарей Гайнулин

Муслюмово, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1846

Сын: Шагимардан Мухаметгареев

Отец ребёнка: Арысланов Мухаметгарей Гайнулин

Муслюмово, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1850

Сын: Мухаметшакир Мухаметгареев

Отец ребёнка: Арысланов Мухаметгарей Гайнулин

Муслюмово, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1853

Сын: Мухаметсабир Мухаметгареев

Отец ребёнка: Арысланов Мухаметгарей Гайнулин

Муслюмово, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Хабибъямал Мухаметгареева

Отец ребёнка: Арысланов Мухаметгарей Гайнулин

Муслюмово, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арысланов Мухаметгарей Гайнулин

Смерть
После 1858
Муслюмово, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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