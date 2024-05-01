Шехирева (Колобова) Анна Павловна Около 1740 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шехирева (Колобова) Анна Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1740

Дата смерти

После 1792

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шехирев Афанасий Ермолаевич

Отец ребёнка: Шехирев Ермолай Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шехирева) Марфа Ермолаевна

Отец ребёнка: Шехирев Ермолай Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шехирев Ермолай Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Унда, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Шехирев Карп Ермолаевич

Отец ребёнка: Шехирев Ермолай Васильевич

Рождение ребёнка
1772

Сын: Шехирев Филип Ермолаевич

Отец ребёнка: Шехирев Ермолай Васильевич

Смерть
После 1792

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