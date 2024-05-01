Шехирева (Колобова) Анна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1740
Дата смертиПосле 1792
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шехирев Афанасий Ермолаевич
Отец ребёнка: Шехирев Ермолай Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шехирева) Марфа Ермолаевна
Отец ребёнка: Шехирев Ермолай Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Унда, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Около 1765
Отец ребёнка: Шехирев Ермолай Васильевич
Рождение ребёнка
1772
Отец ребёнка: Шехирев Ермолай Васильевич
Смерть
После 1792