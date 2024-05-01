Шехирев Ермолай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1728
Дата смертиДо 1792
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1728
Отец: Шехирев Васка Емельянович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шехирев Афанасий Ермолаевич
Мать ребёнка: Шехирева (Колобова) Анна Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шехирева) Марфа Ермолаевна
Мать ребёнка: Шехирева (Колобова) Анна Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1765
Мать ребёнка: Шехирева (Колобова) Анна Павловна
Рождение ребёнка
1772
Мать ребёнка: Шехирева (Колобова) Анна Павловна
Смерть
До 1792