Шехирев Ермолай Васильевич Около 1728 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шехирев Ермолай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1728

Дата смерти

До 1792

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1728

Отец: Шехирев Васка Емельянович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шехирев Афанасий Ермолаевич

Мать ребёнка: Шехирева (Колобова) Анна Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шехирева) Марфа Ермолаевна

Мать ребёнка: Шехирева (Колобова) Анна Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шехирева (Колобова) Анна Павловна

Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Шехирев Карп Ермолаевич

Мать ребёнка: Шехирева (Колобова) Анна Павловна

Рождение ребёнка
1772

Сын: Шехирев Филип Ермолаевич

Мать ребёнка: Шехирева (Колобова) Анна Павловна

Смерть
До 1792

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