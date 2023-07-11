Пальчикова (Солнцева) Александра Никоноровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пальчикова (Солнцева) Александра Никоноровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.01.1901

Муж: Пальчиков Петр Васильевич

Твердово, Ивашевская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
26.05.1903

Сын: Пальчиков Иоанн Петрович

Отец ребёнка: Пальчиков Петр Васильевич

Твердово, Ивашевская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
11.02.1906

Сын: Пальчиков Василий Петрович

Отец ребёнка: Пальчиков Петр Васильевич

Твердово, Ивашевская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
24.07.1907

Дочь: Мария Петровна

Отец ребёнка: Пальчиков Петр Васильевич

Твердово, Ивашевская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
16.02.1909

Дочь: Мариамна Петровна

Отец ребёнка: Пальчиков Петр Васильевич

Твердово, Ивашевская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
06.05.1913

Дочь: Ольга Петровна

Отец ребёнка: Пальчиков Петр Васильевич

Твердово, Ивашевская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пальчиков Димитрий Петрович

Отец ребёнка: Пальчиков Петр Васильевич

Твердово, Ивашевская волость, Кинешемский уезд
Место жительства
Неизвестно
Твердово, Ивашевская волость, Кинешемский уезд
с. Твердово, Кинешемский уезд
Смерть
Неизвестно
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