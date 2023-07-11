Пальчикова (Солнцева) Александра Никоноровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
21.01.1901
Рождение ребёнка
26.05.1903
Отец ребёнка: Пальчиков Петр Васильевич
Рождение ребёнка
11.02.1906
Сын: Пальчиков Василий Петрович
Отец ребёнка: Пальчиков Петр Васильевич
Рождение ребёнка
24.07.1907
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Пальчиков Петр Васильевич
Рождение ребёнка
16.02.1909
Дочь: Мариамна Петровна
Отец ребёнка: Пальчиков Петр Васильевич
Рождение ребёнка
06.05.1913
Дочь: Ольга Петровна
Отец ребёнка: Пальчиков Петр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пальчиков Димитрий Петрович
Отец ребёнка: Пальчиков Петр Васильевич
Место жительства
Неизвестно
с. Твердово, Кинешемский уезд
Смерть
Неизвестно