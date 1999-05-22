Сейнова Вероника Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.01.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.05.1999
Дочь: Мурадян Амалия Михайловна
Отец ребёнка: Сейнов Михаил Львович
Рождение ребёнка
23.09.2005
Дочь: Сейнова Виктория Михайловна
Отец ребёнка: Сейнов Михаил Львович
Рождение ребёнка
02.09.2013
Дочь: Сейнова Элина Михайловна
Отец ребёнка: Сейнов Михаил Львович
Бракосочетание
Неизвестно