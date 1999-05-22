Сейнов Михаил Львович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сейнов Михаил Львович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.06.1974

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1974

Отец: Сейнов Левон Михайлович

Мать: Сейнова Вита Арамовна

Рождение ребёнка
22.05.1999

Дочь: Мурадян Амалия Михайловна

Мать ребёнка: Сейнова Вероника Борисовна

Рождение ребёнка
23.09.2005

Дочь: Сейнова Виктория Михайловна

Мать ребёнка: Сейнова Вероника Борисовна

Рождение ребёнка
02.09.2013

Дочь: Сейнова Элина Михайловна

Мать ребёнка: Сейнова Вероника Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сейнова Вероника Борисовна

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