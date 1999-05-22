Сейнов Михаил Львович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.06.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1974
Отец: Сейнов Левон Михайлович
Мать: Сейнова Вита Арамовна
Рождение ребёнка
22.05.1999
Дочь: Мурадян Амалия Михайловна
Мать ребёнка: Сейнова Вероника Борисовна
Рождение ребёнка
23.09.2005
Дочь: Сейнова Виктория Михайловна
Мать ребёнка: Сейнова Вероника Борисовна
Рождение ребёнка
02.09.2013
Дочь: Сейнова Элина Михайловна
Мать ребёнка: Сейнова Вероника Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно