Жигалова Асия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жигалова Асия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 2000

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.03.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жигалов Николай

Узбекистан, г.Алмалык
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жигалов ?

Отец ребёнка: Жигалов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жигалов Юрий

Отец ребёнка: Жигалов Николай

Смерть
Около 2000
Алмалык, Узбекистан
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