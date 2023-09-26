Жигалова Асия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.03.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жигалов Николай
Узбекистан, г.Алмалык
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жигалов ?
Отец ребёнка: Жигалов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жигалов Юрий
Отец ребёнка: Жигалов Николай
Смерть
Около 2000
Алмалык, Узбекистан