Жигалов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.03.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Жигалова Асия
Узбекистан, г.Алмалык
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жигалов ?
Мать ребёнка: Жигалова Асия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жигалов Юрий
Мать ребёнка: Жигалова Асия
Смерть
Неизвестно