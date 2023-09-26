Жигалов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жигалов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.03.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жигалова Асия

Узбекистан, г.Алмалык
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жигалов ?

Мать ребёнка: Жигалова Асия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жигалов Юрий

Мать ребёнка: Жигалова Асия

Смерть
Неизвестно
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