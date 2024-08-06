Горобец Сысой (Сисой) Григорьевич 04.07.1886 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Горобец Сысой (Сисой) Григорьевич

Место рождения

Черныши, Черкаська область

Дата рождения

04.07.1886 ст.

Дата смерти

03.11.1914 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1886 ст.

Отец: Горобец (Горобченко) Григорий Михайлович

Мать: Горобец (Ладченко) Евгения Ивановна

Черныши, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9L-535S-W?cc=4133834&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6VT8-7NDH
Место жительства
1913
Авдюшино, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://yandex.ru/archive/catalog/cc5ecd5e-e76e-48ee-bcbc-6725d31eb3ad/12
Смерть
03.11.1914 ст.
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie14472246/ мл. унтер-офицер Воинская часть 20-й Сибирский стрелковый полк Место рождения Иркутская губ., Нижнеудинский округ, Тайшетская вол. Причина выбыти... Показать все

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