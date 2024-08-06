Горобец Сысой (Сисой) Григорьевич
Место рождения
Дата рождения04.07.1886 ст.
Дата смерти03.11.1914 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1886 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9L-535S-W?cc=4133834&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6VT8-7NDH
Место жительства
1913
Авдюшино, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://yandex.ru/archive/catalog/cc5ecd5e-e76e-48ee-bcbc-6725d31eb3ad/12
Смерть
03.11.1914 ст.
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie14472246/ мл. унтер-офицер Воинская часть 20-й Сибирский стрелковый полк Место рождения Иркутская губ., Нижнеудинский округ, Тайшетская вол. Причина выбыти... Показать все