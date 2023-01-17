Каширина Екатерина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.10.1948
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1948
Рождение ребёнка
11.03.1968
Сын: Каширин Евгений Вячеславович
Отец ребёнка: Каныгин Вячеслав
Рождение ребёнка
22.08.1974
Дочь: Федотова Елена Николаевна
Отец ребёнка: Барон Николай Иосифович
Тараданово, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Каныгин Вячеслав