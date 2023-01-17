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Каширина Екатерина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.10.1948

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1948

Отец: Каширин Александр Митрофанович

Мать: Скарюпина Мария Николаевна

Рождение ребёнка
11.03.1968

Сын: Каширин Евгений Вячеславович

Отец ребёнка: Каныгин Вячеслав

Рождение ребёнка
22.08.1974

Дочь: Федотова Елена Николаевна

Отец ребёнка: Барон Николай Иосифович

Тараданово, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барон Николай Иосифович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барон Николай Иосифович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каныгин Вячеслав

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