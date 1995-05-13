Барон Николай Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.12.1949
Дата смерти13.05.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1949
Отец: Барон Иосиф Бергардович
Рождение ребёнка
22.08.1974
Дочь: Федотова Елена Николаевна
Мать ребёнка: Каширина Екатерина Александровна
Тараданово, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.05.1995