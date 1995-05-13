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Барон Николай Иосифович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.12.1949

Дата смерти

13.05.1995

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1949

Отец: Барон Иосиф Бергардович

Мать: Комова Евдокия Изосимовна

Рождение ребёнка
22.08.1974

Дочь: Федотова Елена Николаевна

Мать ребёнка: Каширина Екатерина Александровна

Тараданово, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каширина Екатерина Александровна

Смерть
13.05.1995
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