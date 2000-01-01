Сорокин Егор Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокин Егор Осипович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1835 г.р.

Мать

1836 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Сорокин Осип Васильевич

Мать: Сорокина Федосия Васильевна

Рождение ребёнка
1882

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сорокина Лидия Титовна

Рождение ребёнка
1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сорокина Лидия Титовна

Смерть
Неизвестно
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