Сорокин Егор Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Рождение ребёнка
1882
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сорокина Лидия Титовна
Рождение ребёнка
1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сорокина Лидия Титовна
Смерть
Неизвестно