Сорокина Лидия Титовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сорокин Егор Осипович
Рождение ребёнка
1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сорокин Егор Осипович
Смерть
Неизвестно