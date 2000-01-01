Сорокина Лидия Титовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина Лидия Титовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сорокин Егор Осипович

Рождение ребёнка
1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сорокин Егор Осипович

Смерть
Неизвестно
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