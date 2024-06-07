Аксентьева (Парчевская) Екатерина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смерти1996
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Аксентьев Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аксентьев Виктор Иванович
Отец ребёнка: Аксентьев Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Аксентьев Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
г. Каушаны, Молдова
Смерть
1996