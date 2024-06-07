Аксентьева (Парчевская) Екатерина Степановна 1926 — найти родственников по фамилии на Familio
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Аксентьева (Парчевская) Екатерина Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

1996

Пол

Женский

Отец

1897 г.р.

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Парчевский Степан Трофимович

Мать: Парчевская Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аксентьев Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аксентьев Виктор Иванович

Отец ребёнка: Аксентьев Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аксентьев Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аксентьев Иван Иванович

Место жительства
Неизвестно
г. Каушаны, Молдова
Смерть
1996

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