Аксентьев Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Аксентьева (Парчевская) Екатерина Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аксентьев Виктор Иванович
Мать ребёнка: Аксентьева (Парчевская) Екатерина Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Аксентьева (Парчевская) Екатерина Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
г. Каушаны, Молдова
Смерть
Неизвестно