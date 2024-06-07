Аксентьев Иван Иванович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Аксентьев Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1926 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аксентьева (Парчевская) Екатерина Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аксентьев Виктор Иванович

Мать ребёнка: Аксентьева (Парчевская) Екатерина Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аксентьева (Парчевская) Екатерина Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксентьева (Парчевская) Екатерина Степановна

Место жительства
Неизвестно
г. Каушаны, Молдова
Смерть
Неизвестно

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