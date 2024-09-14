В Замужестве Герасимова (Кирпичева (Бутулина)) Марфа (Мария) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВ Замужестве Герасимова (Кирпичева (Бутулина)) Марфа (Мария)

В Замужестве Герасимова (Кирпичева (Бутулина)) Марфа (Мария)

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Павлов Иван

Мать: не указана

Двоюродная сестра Марфа Ивановна Кирпичева, в 30-х годах она жила в Магнитогорске. Замужем была за Герасимовым Василием. У них было 2 дочки: Катя и Нюра. Кати в живых нет; известно, что у Кати была До... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.