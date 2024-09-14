В Замужестве Герасимова (Кирпичева (Бутулина)) Марфа (Мария)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Неизвестно
Отец: Павлов Иван
Мать: не указана
Двоюродная сестра Марфа Ивановна Кирпичева, в 30-х годах она жила в Магнитогорске. Замужем была за Герасимовым Василием. У них было 2 дочки: Катя и Нюра. Кати в живых нет; известно, что у Кати была До... Показать все
Смерть
Неизвестно