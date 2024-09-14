Павлов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петрова Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: В Замужестве Герасимова (Кирпичева (Бутулина)) Марфа (Мария)
Мать ребёнка: не указана
Двоюродная сестра Марфа Ивановна Кирпичева, в 30-х годах она жила в Магнитогорске. Замужем была за Герасимовым Василием. У них было 2 дочки: Катя и Нюра. Кати в живых нет; известно, что у Кати была До... Показать все
Рождение ребёнка
1880
Мать ребёнка: Петрова Пелагея
Смерть
Неизвестно