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Павлов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: В Замужестве Герасимова (Кирпичева (Бутулина)) Марфа (Мария)

Мать ребёнка: не указана

Двоюродная сестра Марфа Ивановна Кирпичева, в 30-х годах она жила в Магнитогорске. Замужем была за Герасимовым Василием. У них было 2 дочки: Катя и Нюра. Кати в живых нет; известно, что у Кати была До... Показать все
Рождение ребёнка
1880

Сын: Кирпичев Павел Иванович

Мать ребёнка: Петрова Пелагея

Смерть
Неизвестно

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