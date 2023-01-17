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Сафронова Анна Федотовна
Сафронова Анна Федотовна
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Место рождения
Пермская губерния, Российская империя
Дата рождения
25.06.1911
Дата смерти
05.07.1991
Пол
Женский
Отец
Федот
Мать
Анна
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1911
Отец:
Федот
Мать:
Анна
Пермская губерния, Российская империя
Смерть
05.07.1991
Усть-Салда
, Верхотурский, Свердловская область
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