Сафронова Анна Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСафронова Анна Федотовна

Сафронова Анна Федотовна

avatar

Место рождения

Пермская губерния, Российская империя

Дата рождения

25.06.1911

Дата смерти

05.07.1991

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1911

Отец: Федот

Мать: Анна

Пермская губерния, Российская империя
Смерть
05.07.1991
Усть-Салда, Верхотурский, Свердловская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close