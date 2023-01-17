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Позняков Родион Аникеев

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Место рождения

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

Между 1834 и 1851

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: Позняков Аникей Егоров

Мать: не указана

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
До 1798

Жена: Познякова Федосья

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Позняков Федот Родионов

Мать ребёнка: Познякова Федосья

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1809

Дочь: Познякова Авдотья Родионова

Мать ребёнка: Познякова Федосья

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
30.10.1817 ст.

Жена: Познякова Евдокия Арсеньева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Между 1818 и 1828

Жена: Познякова Хрестинья Васильева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Познякова Варвара Родионова

Мать ребёнка: Познякова Евдокия Арсеньева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Познякова Акилина Родионова

Мать ребёнка: Познякова Хрестинья Васильева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Между 1834 и 1851
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
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