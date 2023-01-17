Позняков Родион Аникеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1770
Дата смертиМежду 1834 и 1851
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Отец: Позняков Аникей Егоров
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1798
Жена: Познякова Федосья
Рождение ребёнка
Около 1802
Мать ребёнка: Познякова Федосья
Рождение ребёнка
Около 1809
Дочь: Познякова Авдотья Родионова
Мать ребёнка: Познякова Федосья
Бракосочетание
30.10.1817 ст.
Бракосочетание
Между 1818 и 1828
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Познякова Варвара Родионова
Мать ребёнка: Познякова Евдокия Арсеньева
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Познякова Акилина Родионова
Мать ребёнка: Познякова Хрестинья Васильева
Смерть
Между 1834 и 1851