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Познякова Федосья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1774

Дата смерти

Между 1816 и 1818

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1770 г.р.

Дети

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1798

Муж: Позняков Родион Аникеев

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Позняков Федот Родионов

Отец ребёнка: Позняков Родион Аникеев

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1809

Дочь: Познякова Авдотья Родионова

Отец ребёнка: Позняков Родион Аникеев

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Между 1816 и 1818
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
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