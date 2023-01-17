Познякова Федосья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1774
Дата смертиМежду 1816 и 1818
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1798
Рождение ребёнка
Около 1802
Отец ребёнка: Позняков Родион Аникеев
Рождение ребёнка
Около 1809
Дочь: Познякова Авдотья Родионова
Отец ребёнка: Позняков Родион Аникеев
Смерть
Между 1816 и 1818