Сачкова (Дерюшкина) пелагея савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сачкова (Дерюшкина) пелагея савельевна

Место рождения

Ульяновка, Борисоглебский, Воронежская область

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Ульяновка, Борисоглебский, Воронежская область
Бракосочетание
28.01.1880

Муж: Сачков сергей федорович

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
14.10.1882

Сын: Сачков андрей сергеевич

Отец ребёнка: Сачков сергей федорович

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
28.09.1885

Дочь: (Сачкова) александра сергеевна

Отец ребёнка: Сачков сергей федорович

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
22.02.1888

Сын: Сачков василий сергеевич

Отец ребёнка: Сачков сергей федорович

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
10.03.1890

Сын: Сачков алексей сергеевич

Отец ребёнка: Сачков сергей федорович

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
22.06.1891

Сын: Сачков трофим сергеевич

Отец ребёнка: Сачков сергей федорович

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Смерть
Неизвестно

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