Сачкова (Дерюшкина) пелагея савельевна
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1880
Рождение ребёнка
14.10.1882
Отец ребёнка: Сачков сергей федорович
Рождение ребёнка
28.09.1885
Дочь: (Сачкова) александра сергеевна
Отец ребёнка: Сачков сергей федорович
Рождение ребёнка
22.02.1888
Отец ребёнка: Сачков сергей федорович
Рождение ребёнка
10.03.1890
Отец ребёнка: Сачков сергей федорович
Рождение ребёнка
22.06.1891
Отец ребёнка: Сачков сергей федорович
Смерть
Неизвестно