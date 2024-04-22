Пучков Иван Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Восприемник
16.04.1890
церковь Боготольская Ф. 70. Оп. 1. Д. 76.
Рождение ребёнка
Около 08.04.1913
Сын: Арский Иван Иванович
Мать ребёнка: Пучкова Агрепина Николаевна
восприемники Пучков Филипп Леонтьев Калашникова Пелагея Осипова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно