Пучков Иван Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПучков Иван Леонтьевич

Пучков Иван Леонтьевич

Место рождения

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Пучков Леонтий Ефимович

Мать: Пучкова Праскева Дмитриевна

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Восприемник
16.04.1890
Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
церковь Боготольская Ф. 70. Оп. 1. Д. 76.
Рождение ребёнка
Около 08.04.1913

Сын: Арский Иван Иванович

Мать ребёнка: Пучкова Агрепина Николаевна

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
восприемники Пучков Филипп Леонтьев Калашникова Пелагея Осипова
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пучкова Агрепина Николаевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close