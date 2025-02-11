Парамонова (Душина) Ксения Егоровна 1867 — найти родственников по фамилии на Familio

Парамонова (Душина) Ксения Егоровна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1867, Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область

умерла Неизвестно

Супруги
Парамонов Василий Младший Лукич09.07.1869 г.р.
Дети
Шмелёва (Парамонова) Евдокия Васильевна29.07.1890 г.р.
Парамонов Евдоким Васильевич26.07.1897 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Парамонов Василий Младший Лукич

Рождение ребёнка
29.07.1890

Дочь: Шмелёва (Парамонова) Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Парамонов Василий Младший Лукич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
26.07.1897

Сын: Парамонов Евдоким Васильевич

Отец ребёнка: Парамонов Василий Младший Лукич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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