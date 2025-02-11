Парамонова (Душина) Ксения Егоровна
женский, родилась 1867, Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
умерла Неизвестно
Супруги
Парамонов Василий Младший Лукич09.07.1869 г.р.
Дети
Шмелёва (Парамонова) Евдокия Васильевна29.07.1890 г.р.
Парамонов Евдоким Васильевич26.07.1897 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.07.1890
Дочь: Шмелёва (Парамонова) Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Парамонов Василий Младший Лукич
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.07.1897
Сын: Парамонов Евдоким Васильевич
Отец ребёнка: Парамонов Василий Младший Лукич
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно