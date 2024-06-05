Иванов Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Николай Михайлович

Место рождения

Горицы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1905 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Горицы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мишина Александра Емельянова

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Иванова Зоя Николаевна

Мать ребёнка: Мишина Александра Емельянова

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Соболь Иванова Мая Николаевна

Мать ребёнка: Мишина Александра Емельянова

Смерть
Неизвестно

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