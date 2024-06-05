Иванов Николай Михайлович
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Иванова Зоя Николаевна
Мать ребёнка: Мишина Александра Емельянова
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Соболь Иванова Мая Николаевна
Мать ребёнка: Мишина Александра Емельянова
Смерть
Неизвестно