Прусакова (Щибраева) Ульяна Сергеева 1862 — найти родственников по фамилии на Familio

Прусакова (Щибраева) Ульяна Сергеева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1862

умерла После 1919

Отец
Щибраев Сергей Иванов1836 г.р.
Мать
Щибраева (Щибраева) ?До 1844 г.р.
Супруги
Прусаков Алексей Акимов?.05.1862 г.р.
Дети
Прусаков Михаил Алексеевич28.09.1883 г.р.
(Прусакова) Александра Алексеева16.05.1890 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Щибраев Сергей Иванов

Мать: Щибраева (Щибраева) ?

Бракосочетание
24.10.1882

Муж: Прусаков Алексей Акимов

Волжский, Красноярский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
28.09.1883

Сын: Прусаков Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Прусаков Алексей Акимов

Волжский, Красноярский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
16.05.1890

Дочь: (Прусакова) Александра Алексеева

Отец ребёнка: Прусаков Алексей Акимов

Волжский, Красноярский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
26.10.1891

Дочь: (Прусакова) Анна Алексеева

Отец ребёнка: Прусаков Алексей Акимов

Волжский, Красноярский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
29.06.1894

Дочь: (Прусакова) Феодотия Алексеева

Отец ребёнка: Прусаков Алексей Акимов

Волжский, Красноярский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
06.09.1896

Сын: Прусаков Иван Алексеев

Отец ребёнка: Прусаков Алексей Акимов

Волжский, Красноярский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
24.12.1898

Сын: Прусаков Василий Алексеев

Отец ребёнка: Прусаков Алексей Акимов

Волжский, Красноярский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
09.04.1901

Дочь: (Прусакова) Анастасия Алексеева

Отец ребёнка: Прусаков Алексей Акимов

Волжский, Красноярский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
20.12.1903

Сын: Прусаков Петр Алексеев

Отец ребёнка: Прусаков Алексей Акимов

Волжский, Красноярский муниципальный район, Самарская область

Смерть
После 1919

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