Прусакова (Щибраева) Ульяна Сергеева
женский, родилась 1862
умерла После 1919
ОтецЩибраев Сергей Иванов1836 г.р.
МатьЩибраева (Щибраева) ?До 1844 г.р.
Супруги
Прусаков Алексей Акимов?.05.1862 г.р.
Дети
Прусаков Михаил Алексеевич28.09.1883 г.р.
(Прусакова) Александра Алексеева16.05.1890 г.р.Показать еще 6
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Рождение
1862
Отец: Щибраев Сергей Иванов
Мать: Щибраева (Щибраева) ?
Бракосочетание
24.10.1882
Рождение ребёнка
28.09.1883
Сын: Прусаков Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Прусаков Алексей Акимов
Рождение ребёнка
16.05.1890
Дочь: (Прусакова) Александра Алексеева
Отец ребёнка: Прусаков Алексей Акимов
Рождение ребёнка
26.10.1891
Дочь: (Прусакова) Анна Алексеева
Отец ребёнка: Прусаков Алексей Акимов
Рождение ребёнка
29.06.1894
Дочь: (Прусакова) Феодотия Алексеева
Отец ребёнка: Прусаков Алексей Акимов
Рождение ребёнка
06.09.1896
Отец ребёнка: Прусаков Алексей Акимов
Рождение ребёнка
24.12.1898
Сын: Прусаков Василий Алексеев
Отец ребёнка: Прусаков Алексей Акимов
Рождение ребёнка
09.04.1901
Дочь: (Прусакова) Анастасия Алексеева
Отец ребёнка: Прусаков Алексей Акимов
Рождение ребёнка
20.12.1903
Отец ребёнка: Прусаков Алексей Акимов
Смерть
После 1919