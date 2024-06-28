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Хорь Семен Игнатович

Место рождения

Мосеевка, Зайковская волость, Городокский уезд

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1854 г.р.

Мать

1861 г.р.

Жена

1892 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Хорь Игнатий Иванович

Мать: Хорь Анастасья Игнатовна

Мосеевка, Зайковская волость, Городокский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хорь Елена Степановна

Место жительства
1911
Бычки, Большеулуйский муниципальный район, Красноярский край
Жили в ныне не существующей д. Зубово
Пропал без вести (военное)
19.09.1914
Курганка, Ливенский уезд, Орловская губерния
Смерть
Неизвестно

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