Хорь Семен Игнатович
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Хорь Игнатий Иванович
Мать: Хорь Анастасья Игнатовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хорь Елена Степановна
Место жительства
1911
Бычки, Большеулуйский муниципальный район, Красноярский край
Жили в ныне не существующей д. Зубово
Пропал без вести (военное)
19.09.1914
Курганка, Ливенский уезд, Орловская губерния
Смерть
Неизвестно