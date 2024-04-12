Лошкарев Гордий Андреев
Место рождения
Дата рождения03.01.1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1813
Отец: Лошкарев Андрей Козмин
Бракосочетание
09.01.1833
Рождение ребёнка
23.10.1833
Сын: Лошкарев Димитрий Гордиев
Мать ребёнка: Лошкарева Татьяна Яковлева
Рождение ребёнка
18.03.1835
Мать ребёнка: Лошкарева Татьяна Яковлева
Рождение ребёнка
21.04.1836
Сын: Лошкарев Георгий Гордиев (Георгиев)
Мать ребёнка: Лошкарева Татьяна Яковлева
Рождение ребёнка
29.12.1838
Дочь: Ульяния Гордеева
Мать ребёнка: Лошкарева Татьяна Яковлева
Рождение ребёнка
14.03.1840
Мать ребёнка: Лошкарева Татьяна Яковлева
Рождение ребёнка
15.04.1849
Мать ребёнка: Лошкарева Татьяна Яковлева
Рождение ребёнка
26.01.1852
Мать ребёнка: Лошкарева Татьяна Яковлева
Смерть
Неизвестно