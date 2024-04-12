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Лошкарев Гордий Андреев

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Место рождения

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

03.01.1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1813

Отец: Лошкарев Андрей Козмин

Мать: Лошкарева Христина Иванова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
09.01.1833

Жена: Лошкарева Татьяна Яковлева

Рождение ребёнка
23.10.1833

Сын: Лошкарев Димитрий Гордиев

Мать ребёнка: Лошкарева Татьяна Яковлева

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.03.1835

Сын: Лошкарев Василий Гордеев

Мать ребёнка: Лошкарева Татьяна Яковлева

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.04.1836

Сын: Лошкарев Георгий Гордиев (Георгиев)

Мать ребёнка: Лошкарева Татьяна Яковлева

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.12.1838

Дочь: Ульяния Гордеева

Мать ребёнка: Лошкарева Татьяна Яковлева

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.03.1840

Сын: Лошкарев Алексей Гордеев

Мать ребёнка: Лошкарева Татьяна Яковлева

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.04.1849

Сын: Лошкарев Симион Гордиев

Мать ребёнка: Лошкарева Татьяна Яковлева

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.01.1852

Сын: Лошкарев Игнатий Гордиев

Мать ребёнка: Лошкарева Татьяна Яковлева

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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