Лошкарева (Лошкарева) Христина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лошкарева (Лошкарева) Христина Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

26.02.1839

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.02.1802

Сын: Лошкарев Архипп Андреев

Отец ребёнка: Лошкарев Андрей Козмин

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.05.1803

Сын: Лошкарев Иван Андреев

Отец ребёнка: Лошкарев Андрей Козмин

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.05.1804

Сын: Лошкарев Исак Андреев

Отец ребёнка: Лошкарев Андрей Козмин

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.08.1805

Сын: Лошкарев Стефан Андреев

Отец ребёнка: Лошкарев Андрей Козмин

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.09.1807

Сын: Лошкарев Иоанн Андреев

Отец ребёнка: Лошкарев Андрей Козмин

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.10.1809

Дочь: Епистимия Андреева

Отец ребёнка: Лошкарев Андрей Козмин

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.02.1811

Дочь: Агафья Андреева

Отец ребёнка: Лошкарев Андрей Козмин

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1812

Дочь: Бучельникова Мариамия Андреева

Отец ребёнка: Лошкарев Андрей Козмин

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.01.1813

Сын: Лошкарев Гордий Андреев

Отец ребёнка: Лошкарев Андрей Козмин

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.02.1814

Сын: Лошкарев Василий Андреев

Отец ребёнка: Лошкарев Андрей Козмин

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
31.03.1818

Сын: Лошкарев Евфимий Андреев

Отец ребёнка: Лошкарев Андрей Козмин

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
26.02.1839
Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от удушья
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