Лошкарева (Лошкарева) Христина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти26.02.1839
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.02.1802
Отец ребёнка: Лошкарев Андрей Козмин
Рождение ребёнка
29.05.1803
Отец ребёнка: Лошкарев Андрей Козмин
Рождение ребёнка
30.05.1804
Отец ребёнка: Лошкарев Андрей Козмин
Рождение ребёнка
01.08.1805
Отец ребёнка: Лошкарев Андрей Козмин
Рождение ребёнка
26.09.1807
Отец ребёнка: Лошкарев Андрей Козмин
Рождение ребёнка
05.10.1809
Дочь: Епистимия Андреева
Отец ребёнка: Лошкарев Андрей Козмин
Рождение ребёнка
12.02.1811
Дочь: Агафья Андреева
Отец ребёнка: Лошкарев Андрей Козмин
Рождение ребёнка
Около 1812
Дочь: Бучельникова Мариамия Андреева
Отец ребёнка: Лошкарев Андрей Козмин
Рождение ребёнка
03.01.1813
Отец ребёнка: Лошкарев Андрей Козмин
Рождение ребёнка
24.02.1814
Отец ребёнка: Лошкарев Андрей Козмин
Рождение ребёнка
31.03.1818
Отец ребёнка: Лошкарев Андрей Козмин
Смерть
26.02.1839
Причина смерти: от удушья