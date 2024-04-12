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Лошкарев Архипп Андреев

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Место рождения

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

19.02.1802

Дата смерти

До 1852

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1802

Отец: Лошкарев Андрей Козмин

Мать: Лошкарева Христина Иванова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
22.01.1819

Жена: Лошкарева Мариамия Никифорова

Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Христина Архиппова

Мать ребёнка: Лошкарева Мариамия Никифорова

Рождение ребёнка
22.06.1823

Дочь: Агрипина Архиппова

Мать ребёнка: Лошкарева Мариамия Никифорова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.01.1828

Сын: Лошкарев Евфимий Архиппов

Мать ребёнка: Лошкарева Мариамия Никифорова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.11.1829

Сын: Лошкарев Феодор Архиппов

Мать ребёнка: Лошкарева Мариамия Никифорова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Лошкарев Александр Архиппов

Мать ребёнка: Лошкарева Мариамия Никифорова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
До 1852
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