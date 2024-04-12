Лошкарев Архипп Андреев
Место рождения
Дата рождения19.02.1802
Дата смертиДо 1852
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1802
Отец: Лошкарев Андрей Козмин
Бракосочетание
22.01.1819
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Христина Архиппова
Мать ребёнка: Лошкарева Мариамия Никифорова
Рождение ребёнка
22.06.1823
Дочь: Агрипина Архиппова
Мать ребёнка: Лошкарева Мариамия Никифорова
Рождение ребёнка
19.01.1828
Сын: Лошкарев Евфимий Архиппов
Мать ребёнка: Лошкарева Мариамия Никифорова
Рождение ребёнка
11.11.1829
Мать ребёнка: Лошкарева Мариамия Никифорова
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Лошкарев Александр Архиппов
Мать ребёнка: Лошкарева Мариамия Никифорова
Смерть
До 1852