Лошкарева (Турухина - Трусихина) Мариамия Никифорова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1800
Отец: Трусихин - Турухин Никифор Васильев
Мать: не указана
Бракосочетание
22.01.1819
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Христина Архиппова
Отец ребёнка: Лошкарев Архипп Андреев
Рождение ребёнка
22.06.1823
Дочь: Агрипина Архиппова
Отец ребёнка: Лошкарев Архипп Андреев
Рождение ребёнка
19.01.1828
Сын: Лошкарев Евфимий Архиппов
Отец ребёнка: Лошкарев Архипп Андреев
Рождение ребёнка
11.11.1829
Отец ребёнка: Лошкарев Архипп Андреев
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Лошкарев Александр Архиппов
Отец ребёнка: Лошкарев Архипп Андреев
Смерть
Неизвестно