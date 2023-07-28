Лошкарева (Турухина - Трусихина) Мариамия Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лошкарева (Турухина - Трусихина) Мариамия Никифорова

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Место рождения

Байкалово

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: Трусихин - Турухин Никифор Васильев

Мать: не указана

Бракосочетание
22.01.1819

Муж: Лошкарев Архипп Андреев

Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Христина Архиппова

Отец ребёнка: Лошкарев Архипп Андреев

Рождение ребёнка
22.06.1823

Дочь: Агрипина Архиппова

Отец ребёнка: Лошкарев Архипп Андреев

Рождение ребёнка
19.01.1828

Сын: Лошкарев Евфимий Архиппов

Отец ребёнка: Лошкарев Архипп Андреев

Рождение ребёнка
11.11.1829

Сын: Лошкарев Феодор Архиппов

Отец ребёнка: Лошкарев Архипп Андреев

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Лошкарев Александр Архиппов

Отец ребёнка: Лошкарев Архипп Андреев

Смерть
Неизвестно