Лошкарева (Занина) Татьяна Яковлева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814
Отец: Занин Яков
Мать: Занина Иустина Федорова
Бракосочетание
09.01.1833
Рождение ребёнка
23.10.1833
Сын: Лошкарев Димитрий Гордиев
Отец ребёнка: Лошкарев Гордий Андреев
Рождение ребёнка
18.03.1835
Отец ребёнка: Лошкарев Гордий Андреев
Рождение ребёнка
21.04.1836
Сын: Лошкарев Георгий Гордиев (Георгиев)
Отец ребёнка: Лошкарев Гордий Андреев
Рождение ребёнка
29.12.1838
Дочь: Ульяния Гордеева
Отец ребёнка: Лошкарев Гордий Андреев
Рождение ребёнка
14.03.1840
Отец ребёнка: Лошкарев Гордий Андреев
Рождение ребёнка
15.04.1849
Отец ребёнка: Лошкарев Гордий Андреев
Рождение ребёнка
26.01.1852
Отец ребёнка: Лошкарев Гордий Андреев
Смерть
Неизвестно