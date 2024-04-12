Лошкарева (Занина) Татьяна Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лошкарева (Занина) Татьяна Яковлева

Место рождения

Занина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: Занин Яков

Мать: Занина Иустина Федорова

Занина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
09.01.1833

Муж: Лошкарев Гордий Андреев

Рождение ребёнка
23.10.1833

Сын: Лошкарев Димитрий Гордиев

Отец ребёнка: Лошкарев Гордий Андреев

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.03.1835

Сын: Лошкарев Василий Гордеев

Отец ребёнка: Лошкарев Гордий Андреев

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.04.1836

Сын: Лошкарев Георгий Гордиев (Георгиев)

Отец ребёнка: Лошкарев Гордий Андреев

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.12.1838

Дочь: Ульяния Гордеева

Отец ребёнка: Лошкарев Гордий Андреев

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.03.1840

Сын: Лошкарев Алексей Гордеев

Отец ребёнка: Лошкарев Гордий Андреев

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.04.1849

Сын: Лошкарев Симион Гордиев

Отец ребёнка: Лошкарев Гордий Андреев

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.01.1852

Сын: Лошкарев Игнатий Гордиев

Отец ребёнка: Лошкарев Гордий Андреев

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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