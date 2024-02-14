Бахтиярова (Бахтиярова) Гафифа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1836
Дочь: (Бахтиярова) Хайрилбанат
Отец ребёнка: Габдулгафаров Бахтияр
Рождение ребёнка
1839
Дочь: (Бахтиярова) Газзилбанат
Отец ребёнка: Габдулгафаров Бахтияр
Рождение ребёнка
1849
Сын: Бахтияров Мухаметша
Отец ребёнка: Габдулгафаров Бахтияр
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Саитбурханов (Бахтиярова) Фахриямал
Отец ребёнка: Габдулгафаров Бахтияр
Смерть
Неизвестно