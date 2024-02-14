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Габдулгафаров Бахтияр

Место рождения

село Кармаскалы, Россия

Дата рождения

1806

Дата смерти

1853

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Дочь: (Бахтиярова) Хайрилбанат

Мать ребёнка: Бахтиярова (Бахтиярова) Гафифа

Рождение ребёнка
1839

Дочь: (Бахтиярова) Газзилбанат

Мать ребёнка: Бахтиярова (Бахтиярова) Гафифа

Рождение ребёнка
1849

Сын: Бахтияров Мухаметша

Мать ребёнка: Бахтиярова (Бахтиярова) Гафифа

Смерть
1853
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Саитбурханов (Бахтиярова) Фахриямал

Мать ребёнка: Бахтиярова (Бахтиярова) Гафифа

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