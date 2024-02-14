Габдулгафаров Бахтияр
Место рождениясело Кармаскалы, Россия
Дата рождения1806
Дата смерти1853
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1836
Дочь: (Бахтиярова) Хайрилбанат
Мать ребёнка: Бахтиярова (Бахтиярова) Гафифа
Рождение ребёнка
1839
Дочь: (Бахтиярова) Газзилбанат
Мать ребёнка: Бахтиярова (Бахтиярова) Гафифа
Рождение ребёнка
1849
Сын: Бахтияров Мухаметша
Мать ребёнка: Бахтиярова (Бахтиярова) Гафифа
Смерть
1853
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Саитбурханов (Бахтиярова) Фахриямал
Мать ребёнка: Бахтиярова (Бахтиярова) Гафифа