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Асанова Марфа Ефимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1805 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1805 г.р.

Дети

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1805 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 11 На лицо 53 года
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Асанов Лаврентий Егоров

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 11
Рождение ребёнка
Вычислено 1832

Сын: Асанов Иван Лаврентиев

Отец ребёнка: Асанов Лаврентий Егоров

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» РС: Ф.111. Оп.1. Д.1936 лист 2
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Асанова Лепестинья (Епестимия) Лаврентиева

Отец ребёнка: Асанов Лаврентий Егоров

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 11
Смерть
Неизвестно

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