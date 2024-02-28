Асанова Марфа Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1805 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1805 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 11 На лицо 53 года
Бракосочетание
Неизвестно
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 11
Рождение ребёнка
Вычислено 1832
Отец ребёнка: Асанов Лаврентий Егоров
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» РС: Ф.111. Оп.1. Д.1936 лист 2
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Асанова Лепестинья (Епестимия) Лаврентиева
Отец ребёнка: Асанов Лаврентий Егоров
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 11
Смерть
Неизвестно