Виноградова Наталья Семёновна 1796 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Виноградова Наталья Семёновна

Автор
КК
Косенко К.

женский, родилась 1796 ст.

умерла 15.06.1864 ст., Плавск, Плавский муниципальный район, Тульская область

Мать
Ирина Ивановна1757 ст. г.р.
Отец
Семён Петрович1756 ст. г.р.
Супруги
Виноградов (Соболев) Иван Сергеевич1789 ст. г.р.
Дети
Виноградов Иван Иванович1812 ст. г.р.
Виноградов Константин Иванович1814 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796 ст.

Отец: Семён Петрович

Мать: Ирина Ивановна

По данным РС, в феврале 1834 года ей 38 лет. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9966-8KHR?cat=962999&i=239 По данным Крапивенского синодика, родилась в 1792 году.

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виноградов (Соболев) Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
1812 ст.

Сын: Виноградов Иван Иванович

Отец ребёнка: Виноградов (Соболев) Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
1814 ст.

Сын: Виноградов Константин Иванович

Отец ребёнка: Виноградов (Соболев) Иван Сергеевич

По данным РС, в феврале 1834 года ему 19 лет. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9966-8KHR?cat=962999&i=239

Рождение ребёнка
12.03.1819 ст.

Сын: Виноградов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Виноградов (Соболев) Иван Сергеевич

Камынино, Плавский муниципальный район, Тульская область

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-896M-JZTB?cat=768199&i=459&cc=5000050&lang=ru По данным РС, в декабре 1857 года ему 38 лет. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G966-DW9T?cat=962999&i=28 По данным РС, в феврале 1834 года ему 14 лет. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9966-8KHR?cat=962999&i=239

Рождение ребёнка
26.10.1820 ст.

Сын: Виноградов Иосиф Иванович

Отец ребёнка: Виноградов (Соболев) Иван Сергеевич

Камынино, Плавский муниципальный район, Тульская область

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-996M-KVJB?cat=768199&i=306&cc=5000050&lang=ru

Рождение ребёнка
20.05.1822 ст.

Сын: Виноградов Илья Иванович

Отец ребёнка: Виноградов (Соболев) Иван Сергеевич

Камынино, Плавский муниципальный район, Тульская область

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G96M-R7C6?cat=768199&i=236&cc=5000050&lang=ru По данным РС, в феврале 1834 года ему 10 лет. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9966-8KHR?cat=962999&i=239

Рождение ребёнка
15.01.1824 ст.

Дочь: Соколова (Виноградова) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Виноградов (Соболев) Иван Сергеевич

Камынино, Плавский муниципальный район, Тульская область

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L96M-KPDT?cat=768199&i=740&cc=5000050&lang=ru По данным РС, в феврале 1834 года ей 9 лет. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9966-8KHR?cat=962999&i=239

Рождение ребёнка
19.09.1825 ст.

Сын: Виноградов Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Виноградов (Соболев) Иван Сергеевич

Камынино, Плавский муниципальный район, Тульская область

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-996M-K4NW?cat=768199&i=184&cc=5000050&lang=ru По данным РС, в феврале 1834 года ему 7 лет. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9966-8KHR?cat=962999&i=239

Рождение ребёнка
1829 ст.

Дочь: Белбородова (Виноградова) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Виноградов (Соболев) Иван Сергеевич

По данным РС, в феврале 1834 года ей 5 лет. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9966-8KHR?cat=962999&i=239

Рождение ребёнка
24.01.1832 ст.

Дочь: Белоусова (Виноградова) Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Виноградов (Соболев) Иван Сергеевич

Плавск, Плавский муниципальный район, Тульская область

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-896M-VLZB?view=index&action=view&cc=5000050&lang=ru По данным РС, в феврале 1834 года ей 2 года. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9966-8KHR?cat=962999&i=239

Смерть
15.06.1864 ст.
Плавск, Плавский муниципальный район, Тульская область

От апоплексии в возрасте 72 лет https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L96M-G9KH?view=index&action=view&cc=5000050&lang=ru

Похороны
17.06.1864 ст.
Плавск, Плавский муниципальный район, Тульская область

На приходском кладбище https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L96M-G9KH?view=index&action=view&cc=5000050&lang=ru

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