Виноградова Наталья Семёновна
женский, родилась 1796 ст.
умерла 15.06.1864 ст., Плавск, Плавский муниципальный район, Тульская область
МатьИрина Ивановна1757 ст. г.р.
ОтецСемён Петрович1756 ст. г.р.
Супруги
Дети
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Отец: Семён Петрович
Мать: Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Виноградов (Соболев) Иван Сергеевич
Сын: Виноградов Константин Иванович
Отец ребёнка: Виноградов (Соболев) Иван Сергеевич
Сын: Виноградов Алексей Иванович
Отец ребёнка: Виноградов (Соболев) Иван Сергеевич
Сын: Виноградов Иосиф Иванович
Отец ребёнка: Виноградов (Соболев) Иван Сергеевич
Отец ребёнка: Виноградов (Соболев) Иван Сергеевич
Дочь: Соколова (Виноградова) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Виноградов (Соболев) Иван Сергеевич
Сын: Виноградов Фёдор Иванович
Отец ребёнка: Виноградов (Соболев) Иван Сергеевич
Дочь: Белбородова (Виноградова) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Виноградов (Соболев) Иван Сергеевич
Дочь: Белоусова (Виноградова) Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Виноградов (Соболев) Иван Сергеевич
По данным РС, в феврале 1834 года ей 38 лет. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9966-8KHR?cat=962999&i=239 По данным Крапивенского синодика, родилась в 1792 году.