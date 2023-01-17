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Виноградов Фёдор Иванович

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Место рождения

Камынино, Плавский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1825 ст.

Дата смерти

1881

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Камынино, Плавский муниципальный район, Тульская область
Родился в с. Покровское-Камынино. По данным книги "Синодики Тульской губернии. Ефремовский уезд (1605-2012)".
Бракосочетание
Между 1834 и 1881 ст.

Жена: Виноградова Елизавета Николаевна

Рождение ребёнка
17.04.1851 ст.

Дочь: Виноградова Александра Фёдоровна

Мать ребёнка: Виноградова Елизавета Николаевна

По данным книги "Синодики Тульской губернии. Ефремовский уезд (1605-2012)"
Рождение ребёнка
18.01.1855 ст.

Дочь: Калишева Мария Фёдоровна

Мать ребёнка: Виноградова Елизавета Николаевна

По данным книги "Синодики Тульской губернии. Ефремовский уезд (1605-2012)"
Рождение ребёнка
1860 ст.

Сын: Виноградов Пётр Фёдорович

Мать ребёнка: Виноградова Елизавета Николаевна

По данным книги "Синодики Тульской губернии. Ефремовский уезд (1605-2012)"
Рождение ребёнка
1862 ст.

Сын: Виноградов Николай Фёдорович

Мать ребёнка: Виноградова Елизавета Николаевна

По данным книги "Синодики Тульской губернии. Ефремовский уезд (1605-2012)"
Рождение ребёнка
11.05.1865 ст.

Дочь: Виноградова Надежда Фёдоровна

Мать ребёнка: Виноградова Елизавета Николаевна

По данным книги "Синодики Тульской губернии. Ефремовский уезд (1605-2012)"
Рождение ребёнка
01.03.1867 ст.

Дочь: Виноградова Вера Фёдоровна

Мать ребёнка: Виноградова Елизавета Николаевна

По данным книги "Синодики Тульской губернии. Ефремовский уезд (1605-2012)"
Рождение ребёнка
1870 ст.

Сын: Виноградов Александр Фёдорович

Мать ребёнка: Виноградова Елизавета Николаевна

По данным книги "Синодики Тульской губернии. Ефремовский уезд (1605-2012)"
Рождение ребёнка
14.05.1873 ст.

Сын: Виноградов Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Виноградова Елизавета Николаевна

По данным книги "Синодики Тульской губернии. Ефремовский уезд (1605-2012)"
Рождение ребёнка
12.08.1876 ст.

Сын: Виноградов Василий Фёдорович

Мать ребёнка: Виноградова Елизавета Николаевна

По данным книги "Синодики Тульской губернии. Ефремовский уезд (1605-2012)"
Смерть
1881
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