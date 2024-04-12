Жукова (Маркова) Анна Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Бракосочетание
01.01.1906
Поручители жениха кр. Ильинской Слободы Михаил Александров Карташов, д.Игумново кр. Иван Григорьев Исаев Поручители невесты кр. Ильинской Слободы Андрей Алексеев Крупский (?), Ильинской слободы кр. И... Показать все
Смерть
Неизвестно