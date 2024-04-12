Жукова (Маркова) Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жукова (Маркова) Анна Алексеевна

Место рождения

Исавицы, Можайский, Московская область

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1886 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Исавицы, Можайский, Московская область
Бракосочетание
01.01.1906

Муж: Жуков Василий Семенович

Поручители жениха кр. Ильинской Слободы Михаил Александров Карташов, д.Игумново кр. Иван Григорьев Исаев Поручители невесты кр. Ильинской Слободы Андрей Алексеев Крупский (?), Ильинской слободы кр. И... Показать все
Смерть
Неизвестно
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