Жуков Василий Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖуков Василий Семенович

Жуков Василий Семенович

Место рождения

Игумново, Можайский, Московская область

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Жуков Семён Иванович

Мать: Жукова Параскева Артемовна

Игумново, Можайский, Московская область
Бракосочетание
01.01.1906

Жена: Жукова Анна Алексеевна

Поручители жениха кр. Ильинской Слободы Михаил Александров Карташов, д.Игумново кр. Иван Григорьев Исаев Поручители невесты кр. Ильинской Слободы Андрей Алексеев Крупский (?), Ильинской слободы кр. И... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close