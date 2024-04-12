Жуков Василий Семенович
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Жуков Семён Иванович
Бракосочетание
01.01.1906
Жена: Жукова Анна Алексеевна
Поручители жениха кр. Ильинской Слободы Михаил Александров Карташов, д.Игумново кр. Иван Григорьев Исаев Поручители невесты кр. Ильинской Слободы Андрей Алексеев Крупский (?), Ильинской слободы кр. И... Показать все
Смерть
Неизвестно