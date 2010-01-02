Федоренко (Ильина) Нина Павловна
Место рожденияг.Костюковичи, Беларусь
Дата рождения10.04.1927
Дата смерти02.01.2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.11.1955
Рождение ребёнка
24.12.1956
Дочь: Шаманкова (Федоренко) Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Федоренко Николай Павлович
Рождение ребёнка
29.09.1958
Дочь: Литвинчева (Федоренко) Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Федоренко Николай Павлович
Рождение ребёнка
02.08.1962
Сын: Федоренко Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Федоренко Николай Павлович
Рождение ребёнка
03.08.1964
Дочь: Федоренко Елена Николаевна
Отец ребёнка: Федоренко Николай Павлович
Смерть
02.01.2010