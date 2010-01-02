Федоренко (Ильина) Нина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедоренко (Ильина) Нина Павловна

Федоренко (Ильина) Нина Павловна

Место рождения

г.Костюковичи, Беларусь

Дата рождения

10.04.1927

Дата смерти

02.01.2010

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.11.1955

Муж: Федоренко Николай Павлович

Рождение ребёнка
24.12.1956

Дочь: Шаманкова (Федоренко) Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Федоренко Николай Павлович

Рождение ребёнка
29.09.1958

Дочь: Литвинчева (Федоренко) Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Федоренко Николай Павлович

Рождение ребёнка
02.08.1962

Сын: Федоренко Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Федоренко Николай Павлович

Рождение ребёнка
03.08.1964

Дочь: Федоренко Елена Николаевна

Отец ребёнка: Федоренко Николай Павлович

Смерть
02.01.2010

Мы используем куки для улучшения работы сайта.