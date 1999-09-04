Федоренко Николай Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.02.1931
Дата смерти04.09.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1931
Бракосочетание
22.11.1955
Рождение ребёнка
24.12.1956
Дочь: Шаманкова (Федоренко) Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Федоренко (Ильина) Нина Павловна
Рождение ребёнка
29.09.1958
Дочь: Литвинчева (Федоренко) Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Федоренко (Ильина) Нина Павловна
Рождение ребёнка
02.08.1962
Сын: Федоренко Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Федоренко (Ильина) Нина Павловна
Рождение ребёнка
03.08.1964
Дочь: Федоренко Елена Николаевна
Мать ребёнка: Федоренко (Ильина) Нина Павловна
Смерть
04.09.1999