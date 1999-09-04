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Федоренко Николай Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.1931

Дата смерти

04.09.1999

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1931

Отец: Федоренко Павел Семенович

Мать: Буренкова Александра Васильевна

Бракосочетание
22.11.1955

Жена: Федоренко (Ильина) Нина Павловна

Рождение ребёнка
24.12.1956

Дочь: Шаманкова (Федоренко) Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Федоренко (Ильина) Нина Павловна

Рождение ребёнка
29.09.1958

Дочь: Литвинчева (Федоренко) Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Федоренко (Ильина) Нина Павловна

Рождение ребёнка
02.08.1962

Сын: Федоренко Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Федоренко (Ильина) Нина Павловна

Рождение ребёнка
03.08.1964

Дочь: Федоренко Елена Николаевна

Мать ребёнка: Федоренко (Ильина) Нина Павловна

Смерть
04.09.1999

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