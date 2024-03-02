Пилипенко Дмитрий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пилипенко Дмитрий Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пилипенко (Лозовская) Вера Вениаминовна

Рождение ребёнка
1964

Сын: Пилипенко Геннадий Дмитриевич

Мать ребёнка: Пилипенко (Лозовская) Вера Вениаминовна

Рождение ребёнка
22.06.1966

Сын: Пилипенко Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Пилипенко (Лозовская) Вера Вениаминовна

Смерть
1980

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