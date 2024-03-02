Пилипенко Дмитрий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1964
Сын: Пилипенко Геннадий Дмитриевич
Мать ребёнка: Пилипенко (Лозовская) Вера Вениаминовна
Рождение ребёнка
22.06.1966
Сын: Пилипенко Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Пилипенко (Лозовская) Вера Вениаминовна
Смерть
1980