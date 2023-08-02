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Бакута Сидор Сидорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.05.1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1859

Отец: Бакута Сидор Саввич

Мать: Евдокия Саввична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бакута Гликерия Евстигнеевна

Рождение ребёнка
10.10.1891

Дочь: (Бакута) Зинаида Сидоровна

Мать ребёнка: Бакута Гликерия Евстигнеевна

Рождение ребёнка
29.08.1894

Сын: Бакута Иван Сидорович

Мать ребёнка: Бакута Гликерия Евстигнеевна

Рождение ребёнка
1899

Дочь: (Бакута) Елена Сидоровна

Мать ребёнка: Бакута Гликерия Евстигнеевна

Смерть
Неизвестно

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