Бакута Сидор Сидорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.05.1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1859
Отец: Бакута Сидор Саввич
Мать: Евдокия Саввична
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.10.1891
Дочь: (Бакута) Зинаида Сидоровна
Мать ребёнка: Бакута Гликерия Евстигнеевна
Рождение ребёнка
29.08.1894
Мать ребёнка: Бакута Гликерия Евстигнеевна
Рождение ребёнка
1899
Дочь: (Бакута) Елена Сидоровна
Мать ребёнка: Бакута Гликерия Евстигнеевна
Смерть
Неизвестно