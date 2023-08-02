Бакута Гликерия Евстигнеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.10.1891
Дочь: Зинаида Сидоровна
Отец ребёнка: Бакута Сидор Сидорович
Рождение ребёнка
29.08.1894
Отец ребёнка: Бакута Сидор Сидорович
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Елена Сидоровна
Отец ребёнка: Бакута Сидор Сидорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно