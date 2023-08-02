Бакута Гликерия Евстигнеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакута Гликерия Евстигнеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.10.1891

Дочь: Зинаида Сидоровна

Отец ребёнка: Бакута Сидор Сидорович

Рождение ребёнка
29.08.1894

Сын: Бакута Иван Сидорович

Отец ребёнка: Бакута Сидор Сидорович

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Елена Сидоровна

Отец ребёнка: Бакута Сидор Сидорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бакута Сидор Сидорович

Смерть
Неизвестно
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