Летовальцева Степанида Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Летовальцева Степанида Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1783

Сын: Летовальцев Марк Григорьевич

Отец ребёнка: Летовальцев Григорий Филатович (Феофилактович)

д. Крадихино
Рождение ребёнка
1785

Сын: Летовальцев Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Летовальцев Григорий Филатович (Феофилактович)

д. Крадихино
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Васса Григорьевна

Отец ребёнка: Летовальцев Григорий Филатович (Феофилактович)

д. Крадихино
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Летовальцев Григорий Филатович (Феофилактович)

д. Крадихино
Смерть
Неизвестно
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