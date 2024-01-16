Летовальцева Степанида Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1783
Сын: Летовальцев Марк Григорьевич
Отец ребёнка: Летовальцев Григорий Филатович (Феофилактович)
д. Крадихино
Рождение ребёнка
1785
д. Крадихино
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Васса Григорьевна
Отец ребёнка: Летовальцев Григорий Филатович (Феофилактович)
д. Крадихино
Бракосочетание
Неизвестно
д. Крадихино
Смерть
Неизвестно